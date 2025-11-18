オンデックがこの日の取引終了後、２５年１１月期の連結業績予想について、売上高を１５億２７００万円から９億円へ、営業損益を２億２０００万円の黒字から２億１０００万円の赤字へ、最終損益を１億５０００万円の黒字から１億５０００万円の赤字へ下方修正した。 期末に成約を予定していた複数の案件で翌期以降への延期が発生したことで、成約件数が２３件と当初計画の３３件を下回る見込みであることに加えて、報酬単価