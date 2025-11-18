（台北中央社）政府は国防部（国防省）が9月に公開した新版全民国防ハンドブック「台湾全民安全ガイド」を全戸に配布する。総統諮問機関、国家安全会議の林飛帆（りんひはん）副秘書長が17日、明らかにした。ハンドブックは「備えがあればより安全」の行動理念を広く伝え、社会全体の防衛強靱（きょうじん）性の強化を図る狙いがある。ハンドブックでは「平時の準備」「危機が到来した時」「国家を守る」の三つの章を設け、物資の