ファミリーマートは11月18日、「ファミマのブラック"フライ"デー」キャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。ファミマのブラック"フライ"デー○揚げ物・お惣菜を2個買うごとに「ファミから」が10円!ファミマのブラック"フライ"デー本キャンペーンでは期間中、レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜の対象商品を2個購入で、レシートに、通常108円の「ファミから(醤油、塩、またはあごだし塩味)」を1個10円で購入できる引換券(レシ