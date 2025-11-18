直近50回のデータを紹介します。好調数字は「2」。出現28回は最多で、ゾロ目も5回出ています。「7」も好調。出現26回で、ゾロ目6回は最多となっています。逆にあまり出ていないのが「5」で、出現は14回。ゾロ目は出ていません。予想の参考にしてみてください。では、出萌名人の予想から。「『1』と『5』を千の位に。ゾロ目『11』『55』も入れています。数字の流れからの要注目数字は『8』です」続いて、達人の遠藤秀さん。