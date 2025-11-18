MLBは2025年シーズンが幕を閉じ、ストーブリーグに突入。来季に向けた各球団の補強に注目が集まっている。そんな中、今オフにメッツからフリーエージェント（FA）となったのが、ピート・アロンソ内野手である。今季は38本塁打、126打点を記録した30歳の大砲の去就に、MLB公式サイトも関心を寄せている。 ■村上＆岡本の去就にも影響か？ アロンソは2019年にメジャーデビューを