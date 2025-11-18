今年８月、山形市の書店で書籍２冊を盗んだとして、きょう、２６歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】盗んだのは書籍2冊...無職の男(26)逮捕（山形市） 窃盗の疑いできょう逮捕されたのは、本籍が山形市で住居不定の無職の男(２６）です。 警察によりますと、男は今年８月１３日の午後７時４５分ごろ、山形市内の書店で書籍２冊（販売価格合計５５３３円）を盗んだ疑いがもたれています。 警察が被害を確認し捜査を行った