EPEIOS JAPANは11月14日に、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」から発売される、コーヒードリッパー「AIR」シリーズの販売を、公式オンラインショップなどで開始した。ラインアップは、「AIR」と「AIR Pro」の2種類で、どちらもカラーはホワイト、ブラックの2色。なお、ブラックモデルは12月中旬以降の配送となる。「AIR」「AIR Pro」ともに価格はオープン。●味わいに層のあるコーヒーに「AIR」シリーズは