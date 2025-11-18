【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月3日と12月10日に放送される『2025 FNS歌謡祭』より、追加出演アーティスト16組が発表。さらに、スペシャルパフォーマンスや一夜限りのコラボレーションの内容も解禁となった。 ■出演アーティスト ※★は追加アーティスト（50音順） ＜第1夜＞★AiScReamASKA★Ado生田絵梨花＝LOVEAぇ! group★ATEEZガチャピン・ムックKis-My-Ft2CUTIE STREET工藤静