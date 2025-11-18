ファーウェイ・ジャパンは11月18日、水中でのソナー通信機能を搭載したダイビング向けスマートウォッチ「HUAWEI WATCH Ultimate 2」（以下、Ultimate 2）を発売した。あらかじめ設定したメッセージや絵文字を、ダイビング中に近くの仲間へ送受信できる画期的な機能を搭載している。価格はフルオロエラストマーベルトとダイビング用のエクステンションベルトが付属する「ブラック」が141,680円、チタニウムベルトとダイビング用のエ