11月19日の決算発表銘柄（予定）★は注目決算 ■引け後発表 ◆本決算： グロバワン [東Ｒ] ◆第2四半期決算： ★ ＭＳ＆ＡＤ [東Ｐ] ★ 東京海上 [東Ｐ] ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆第2四半期決算： ★ ＳＯＭＰＯ [東Ｐ] (前回15:30) 合計4社 ※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただ