マレーシアの海事法執行機関は現地時間11月17日、マレーシアとタイの国境海域で発生した船舶沈没事故の捜索救助活動を9日間継続した後、正式に終了したと発表しました。救助隊員の累計捜索面積は1745．88平方カイリに達しましたが、最終評価の結果、新たな手掛かりは発見されず、天候がもたらすリスクも考慮し、同日午後6時30分に救助活動を終了したとのことです。当局の発表によると、9日に捜索救助活動を開始して以来、計14人が