»¨»ï¡ØFRaU¡Ù¤Î¥¦¥§¥Ö¤Ë¤Æ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡õ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ëº´µ×´Ö¤È¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¿±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーPV¡¦³¤ÊÔ ¢£º´µ×´ÖÂç²ð¡¢±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¡ØFRaU¡Ù¤Ç¸ø³« º´µ×´Ö¤Ï11·î28Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ±ºî¤Ï¼Ú¶â¼è¤ê