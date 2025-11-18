18日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日清算値比1770円安の4万8500円で取引を終えた。出来高は5万6380枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万8702.98円に対しては202.98円安。 株探ニュース