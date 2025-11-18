この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショー2025は来場者101万人の熱気に満ちた盛り上がりを見せた ■小型EVからFCEVまで多様な未来像がリアルに提示され海外勢も高い意欲を示した ■ショー本来の魅力と深みが復活し再び世界の主要モビリティショーとして存在感を高めた 100万人以上を熱狂させたJMSの衝撃 今年のジャパンモビリティショーは、予想以上に盛り上がった。会期中に会場へ足を運ぶ機会が何度もあったが、どの日