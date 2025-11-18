18日15時45分、TOPIX先物期近2025年12月限は前日清算値比104.5ポイント安の3238ポイントで取引を終えた。出来高は6万8779枚だった。この日のTOPIXの現物終値3251.1ポイントに対しては13.1ポイント安。 株探ニュース