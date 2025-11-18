18日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比1045ポイント安の2万9115ポイントで取引を終えた。出来高は2789枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万9312.17ポイントに対しては197.17ポイント安。 株探ニュース