18日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年12月限は前日清算値比26ポイント安の671ポイントで取引を終えた。出来高は6854枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値679.97ポイントに対しては8.97ポイント安。 株探ニュース