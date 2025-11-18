18日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年12月限は前日清算値比31ポイント安の1985ポイントで取引を終えた。出来高は596枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1986.9ポイントに対しては1.9ポイント安。 株探ニュース