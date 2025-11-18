プロ野球・巨人の宮原駿介投手が18日、契約更改交渉に臨み、200万円アップの推定年俸1000万円でサインしました。「来年1年間、しっかり1軍で活躍できるようにしてほしいと言われました」宮原投手は今季シーズン後半に1軍に合流。14試合に登板し、2ホールドを記録し、防御率は3.68という数字でした。シーズン前半は自分の良さが出せなかったと語った宮原投手でしたが、その要因の1つとしてを環境が変わったことをあげました。「春の