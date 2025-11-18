「大相撲九州場所・１０日目」（１８日、福岡国際センター）幕内経験者で東三段目３０枚目・鳰の湖（山響）が勝ち越した。琴翼（佐渡ケ嶽）を押し出し、４勝１敗とした。琴翼は３勝２敗。立ち合いで頭から当たって前進。相手のはたきに乗じて、一気に押し出した。５場所ぶりに勝ち越し「４場所連続で３勝４敗。長いトンネルでした。やっと勝てました。足が前に出ました」と声を弾ませた。今年名古屋場所では右肩を脱臼する