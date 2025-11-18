ラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、民族衣装の正装でラオスを代表する仏塔を訪問されました。18日午後、肩掛けと「シン」と呼ばれる巻きスカートの民族衣装に身を包んだ愛子さまは両手を合わせてあいさつし、黄金の仏塔「タートルアン」を参拝されました。16世紀に建立されたタートルアンの大塔は、ラオスで最も格式の高い仏教建築で、陛下も2012年に訪問されています。ラオスの正装姿の愛子さまは、仏像の前