中国が猛反発する台湾有事を巡る高市首相の答弁について、愛知県の大村秀章知事は18日、「一線を踏み越えたと言われても仕方ない」と苦言を呈しました。大村愛知県知事：「ちょっと一線と言いますかね、踏み越えた発言ではなかったか、という風に言われてもですよ、仕方がないことなのかなと」大村知事は、高市首相の存立危機事態をめぐる国会答弁について「公の場で具体的にこうだと言わない前提のはずだ」と苦言を呈しました