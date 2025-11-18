【モデルプレス＝2025/11/18】Kis-My-Ft2の千賀健永が11月17日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーと家族写真を公開した。【写真】キスマイ千賀「弟さんもスタイル良い」家族写真＆新ヘア公開◆千賀健永、新ヘアカラー＆家族写真披露千賀は「＃薄ピンクにしてみました ＃初色」とハッシュタグを付け、新しいヘアカラーで撮影したソロショットを投稿。また「＃父親と弟の誕生日会した」「弟にダウンプレゼントしたら早速着て