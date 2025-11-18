【モデルプレス＝2025/11/18】乃木坂46の梅澤美波が11月17日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】梅澤美波「長さが異次元」色白美脚際立つミニワンピ姿◆梅澤美波、ミニワンピース姿公開梅澤は「本日発売の雑誌『EX大衆』にて表紙を務めさせていただいております」と、雑誌「EX大衆」（双葉社）の表紙撮影でのオフショットを投稿。黒いミニワンピースを身に着けた