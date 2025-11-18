18日午後1時前、石川県小松市の住宅密集地で火事がありました。この火事によるけが人は、今のところ確認されていません。火事があったのは、石川県小松市大文字町の住宅密集地で、午後0時40分ごろ、付近の人から消防に「家の2階から煙が出ている」と通報がありました。警察によりますと、火元は高齢男性がひとり住む2階建ての木造住宅で、出火当時、男性は家にいましたが、逃げだして無事でした。 火は隣接する料亭など数軒に燃