一点投入で目を引く差し色バッグもいいけれど、大人コーデに安心感と品格をもたらしてくれる黒のバッグは、1つはキープしておきたいところ。そこで今回は、【ZARA（ザラ）】から、シックな大人の装いにマッチする黒バッグをピックアップ！ 丸いフォルムが愛らしいシティバッグや、フェイクファーが存在感を放つバケットバッグなど、「無難だから」ではなくあえて選びたい魅力的な黒バッグをご紹介します。