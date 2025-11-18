三和酒類は11月25日からRTD（Ready To Drink）タイプの缶入り焼酎ハイボール「iichiko SPECIAL HIGHBALL（いいちこスペシャルハイボール）」を全国発売する。昨年Amazonやいいちこ日田蒸留所、三和酒類ONLINE SHOP限定で販売したところ、大好評だったことを受けて今回全国の酒類取扱店において数量限定で販売する。同商品はオリジナル酵母で醸し、九州の地で樽に寝かせた「いいちこスペシャル」の原酒を使用したハイボール。バ