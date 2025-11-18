デルソーレは、1月1日付で次期社長に武長栄治取締役製造・開発ユニット管掌が就任する人事を11月14日開催の取締役会で決議した。大河原泰社長は自らの申し出により代表取締役を辞職し、非常勤の取締役に就く。事業環境の変化に対応する経営基盤の強化と活性化を図り、中長期ビジョンにおける目標達成および持続的な成長と企業価値の向上を加速するため、次世代リーダーのもと経営体制を刷新する。【略歴】武長栄治氏（たけなが