車両形式は「L00系」西武鉄道は2025年11月18日、新交通システムの山口線「レオライナー」に導入する新型車両「L00系」が、2026年3月にデビューすると発表しました。【写真】新型「L00系」の車内を見る同社は、1985（昭和60）年に導入した8500系全3編成を、2025年度から2027年度にかけて新型L00系に年1編成のペースで置き換える計画です。車両形式は、山口線3駅（西武球場前、西武園ゆうえんち、多摩湖）の施設を象徴する「Li