警察と消防によりますと、18日、福岡県八女市星野村の山中に小型機が墜落しました。飛行中に何が起きたのでしょうか。 福岡県八女市星野村で、午前10時40分ごろ、「ドーンと音がして黒煙が出ている」と近くを通りかかった男性から通報がありました。現場付近では。■奥裕至カメラマン「上空から、炎が上がっているのが確認できます。炎が見えます。」生い茂る木の下に散らばった部品のようなものと、その一部から炎が上が