ミズノ（Mizuno）が、シンガポール発のスニーカーアーティスト SBTG（エスビーティージー／本名 Mark Ong）と初めてのコラボレーションを実現した「WAVE RIDER 10 SBTG」を11月21日（金）に発売します。世界のストリートシーンで存在感を放つ SBTG との協業は、ミズノのスポーツクラフトマンシップに新たな視点をもたらす取り組みとなります。Courtesy of MIZUNOSBTG は、ミリタリーやスケート、パンクカルチャーを背景にしたカス