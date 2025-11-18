中日は１８日、土生翔太投手、山浅龍之介捕手と育成選手として契約した。ともに今季まで支配下選手としてプレー。１０月に戦力外を通告していたが、名古屋市内の選手寮で再契約し、年俸４００万円でサインした。土生は昨季は７試合に登板したが、今季は１軍出場なし。「死に物狂いでしがみついて、もう一度支配下に」と再出発した。山浅は昨年１１月の練習中にフェンスに激突。「脾臓損傷」の大けがで手術を受けた影響もあり「