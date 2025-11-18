日経平均株価が、17日より1620円安い4万8702円で取引きを終えました。終値が4万9000円を割り込むのは、10月23日以来、約4週間ぶりです。【映像】日経平均 終値4万9000円割れ18日の日経平均は午前の取引開始からほぼ全面安の展開で、5万円の節目を割り込みました。午後の取引でも下落は止まらず、下げ幅は一時1600円を超えました。市場関係者は午後の値動きについて、アメリカ株の先物価格が急落したことや、わずかな時間に円