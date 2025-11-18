『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』日本版予告｜かつてない炎の決戦が始まる―｜12月19日（金）日米同時公開！ 12月19日に日米同時公開されるジェームズ・キャメロン監督の最新作「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の日本版予告編が発表された。神秘の星パンドラを愛する元海軍隊の主人公ジェイク一家と、復讐のために人類と手を組みパンドラを狙うヴァランの炎の決戦が