元世界2階級王者で、現KWORLD3ジム会長の亀田大毅氏（36）が自身の公式YouTubeを更新。12月17日に行われるWBA世界バンタム級王者堤聖也（29＝角海老宝石）と同級暫定王者ノニト・ドネア（43＝米国）との団体内王座統一戦を予想した。大毅氏は「この（試合後の）動向がすごい気になる」と指摘した通り、勝者はWBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心（帝拳）と井上拓真（大橋）の勝者と統一戦を行う可能性が高い。大毅氏は