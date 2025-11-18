警察の活動に親しんでもらおうと、大阪府警守口署が公式ヒーロー「マモライザー」を生み出し、大阪府守口市内であった地域安全市民大会でお披露目された。犯罪に立ち向かう警察には、ゆるキャラよりもヒーローがふさわしいとして、同署が昨年から構想を練っていた。マスコットキャラクターは多いが、警察の公式ヒーローは府内で初めてという。マモライザーの名称は「守口」と「悪から守る」から「マモ」を採用し、「立ち上が