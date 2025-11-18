高市首相の台湾有事をめぐる発言で反発を強めている中国政府。中国国民に対して、日本への渡航を当面自粛するよう注意喚起し。団体旅行ではすでにキャンセルが出ている。また中国政府関係者によると、公務員については出張が取り消されているという。今後中国からの訪日客が減少する恐れがあるが、その影響はどれほどなのか？観光庁のインバウンド消費動向調査によると、2024年10月から2025年9月までの直近1年間で、訪日外国人が日