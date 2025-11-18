香川県さぬき市の旧県立津田病院の敷地の湧き水から「六価クロム」が検出された問題です。 市が、敷地から半径約500mの範囲に設置されている井戸の水質調査をしたところ、六価クロムの濃度は、すべての井戸で環境基準に適合していたということです。 市は、井戸の設置者に対し、飲み水として利用する際は適切な管理を呼びかけています。