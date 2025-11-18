巨人とウエスタン・リーグのくふうハヤテが１８日、合同で静岡の富士宮市立黒田小を訪れ、小学６年生９０人を対象に「ベースボール型授業」を行った。巨人からはジャイアンツアカデミーの高田誠副校長（６１）、成瀬功亮コーチ（３３）、今季までジャイアンツアカデミーのコーチを務め、巨人３軍投手コーチに就任した西村健太朗氏（４０）の３人、くふうハヤテからは大生虎史投手（１９）と今季で引退した高橋駿氏（２８）の２人