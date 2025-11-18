TBS「最強スポーツ男子頂上決戦」は18日に公式サイトを更新。同イベントに出演を予定していたサッカー元日本代表FWの柿谷曜一朗氏（35）について、足の違和感のため欠場すると発表した。同サイトで「本日11月18日（火）開催の「最強スポーツ男子頂上決戦」に出場を予定しておりました柿谷曜一朗さんは、脚に違和感があるため、大事をとって欠場することとなりました」と報告。「ご来場を楽しみにされていたお客様には、ご迷