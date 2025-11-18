巨人の萩尾匡也外野手が１８日、東京・大手町の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１９００万円から３００万円ダウンの１６００万円でサインした（金額は推定）。３年目の今季、１軍ではプロ入り後最少となる９試合の出場にとどまり、打率１割７分４厘、０本塁打、０打点。８月９日のイースタン・日本ハム戦（鎌ケ谷）で左太ももを肉離れし、９月２８日の３軍の西武３軍戦（ジャイアンツ球場）で実戦復帰した。秋季キャ