「ＳｎｏｗＭａｎ」の目黒蓮が真田広之らハリウッドの製作陣が生み出した大ヒット作「ＳＨＯＧＵＮ将軍」の続編に出演することが１８日分かった。戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説“ＳＨＯＧＵＮ”が「トップガンマーヴェリック」の原案を手掛けたジャスティン・マークス、名優・真田らハリウッドの製作陣により、ディズニー傘下のＦＸ手掛けるドラマシリーズとして誕生したのが「ＳＨＯＧＵＮ将軍」。