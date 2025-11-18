巨人・西舘勇陽投手が１８日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１００万円減の２７００万円でサインした（金額は推定）。２年目の今季は１５登板（７先発）で２勝３敗、防御率４・２２。右肩痛による途中離脱もあり、球団からは「１年間ずっと１軍にいられなかった部分と、先発で上がってきた時も離脱してしまったところ。そういう意味でも、来季はしっかり１年間１軍で」と奮起を促されたという。「自分としてもはがゆ