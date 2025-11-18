愛媛県四国中央市の民家から白骨化した2人の遺体が見つかりました。17日午後4時ごろ、四国中央市の交番を男性が訪れ「家に死体が2つある」と届け出ました。警察が男性とともに四国中央市金生町下分の男性の家を訪れたところ、1階の洋間と台所で衣服を身に着けたまま、あおむけの状態で倒れている白骨化した遺体が見つかったということです。男性は、この家に57歳の妻と夫婦共通の知人である70代の男性と住んでいたと話していて、現