MLBのマリナーズが日本時間18日、ジョシュア・ネーラー選手と5年契約を結んだことを公式SNSで発表しました。ネーラー選手は今季途中にダイヤモンドバックスからマリナーズに加入。レギュラーシーズンでは、両チームで合計147試合に出場し、打率.295、20本塁打、92打点を記録するなどチームの躍進に貢献しました。マリナーズ加入後はさらに調子を上げ、特にブルージェイズと対戦したア・リーグ優勝決定シリーズでは大当たり。第7戦