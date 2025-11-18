１８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比１６２０円９３銭（３・２２％）安の４万８７０２円９８銭だった。３営業日連続で下落した。日経平均の終値が４万９０００円を割り込んだのは、１０月２３日以来。前日の米株式市場で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測が後退し、ハイテク株を中心に値下がりした。この流れを受けた東京市場でも、日経平均への影響が大きい人工知能（ＡＩ）や半導体