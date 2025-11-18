4万9000円を割り込んだ日経平均株価終値を示すボード＝18日午後、東京都中央区18日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が急落した。終値は前日比1620円93銭安の4万8702円98銭。4万9000円を割り込んだのは10月23日以来、約4週間ぶり。日米の株高を支えてきた米半導体大手エヌビディアの決算発表を19日に控え、平均株価への影響が大きい半導体関連株を中心に利益確定の売りが相次ぎ、ほぼ全面安の展開だった。TOPIXは96.43