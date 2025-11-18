モデルのアンミカ（５３）が１８日、都内で行われた第３回「更年期川柳」授章式に出席した。同イベントは、ファッション誌「大人のおしゃれ手帖」が主催。更年期の症状を共有する場をつくり「前向きな気持ちで更年期を過ごしてほしい」という思いのもと発案され、今回はアンミカが審査委員長を務めた。アンミカは、２０年前に慢性甲状腺炎（橋本病）にかかったことを公表している。この日は「３０代前半で橋本病。甲状腺の機