ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が米ハリウッド製作の世界的ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」のシーズン２に出演することになった。配信のディズニープラスが１８日、発表した。目黒が演じるのは新キャラクターの和忠（かずただ）役。出演にあたり、コメントを寄せた。以下、全文。「この度ＳＨＯＧＵＮ２に出演させて頂くこととなりました。去年、ディズニープラスでＳＨＯＧＵＮの配信を観させて頂いた時、これまでの海外で表現され