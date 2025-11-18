【モデルプレス＝2025/11/18】元BiSHメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドが11月17日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムス姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】30歳歌手、美太もも全開の透けニーハイソックス姿◆アイナ・ジ・エンド、ミニボトムスから美脚チラリ11月16日に千葉・幕張メッセで開催された「氣志團万博2025」に出演したアイナ。「今年もテイシャツつくったょ」と白のオリジナルTシャツを着用したソロショット